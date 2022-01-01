Елена Синица Городские власти нашли поставщика печей для крематория Был выбран отечественный поставщик Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти Перми выбрали поставщика печей для крематория. Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин во время прямого эфира 10 августа.

По его словам, изначально печи должны были быть чешского производства, однако был найден отечественный поставщик.





«Сначала сориентировались на одного поставщика, но поняли, что его производственные мощности недостаточны. После этого нашли альтернативного поставщика, убедились в его компетенциях, опыте и навыках», — сказал Дёмкин. Однако глава города не озвучил названия компаний.





Дёмкин также отметил, что отечественный производитель ничем не уступает европейскому.





«Компания, которая их изготавливает, приобрела печь чешского производства, разрезала, посмотрела все технологические особенности и нюансы. И постаралась сделать ещё лучше», — добавил он.





Как уточнил глава Перми, построить крематорий планируется в 2023 году. На днях проект выйдет из госэкпертизы, после будет проведён конкурс, и подрядчик приступит к работе.

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