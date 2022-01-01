Мария Сыропятова В пяти территориях Прикамья могут ввести режим ЧС из-за массового распространения борщевика В регионе собираются выбрать единого оператора по борьбе с опасным сорняком Поделиться Твитнуть

В Перми, Пермском, Добрянском, Краснокамком и Нытвенском округах могут ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым распространением борщевика. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Далеко не всегда соблюдаются сроки и технология обработки опасного растения. Работа должна быть систематической — сорняк быстро разрастается. Несмотря на то, что мы ежегодно выделяем муниципалитетам субсидии, уничтожение проводится не массово, а точечно. А на частных землях в большинстве случаев не проводится никакая работа», — пояснил глава региона.

Он также сообщил, что в Прикамье планируется выбрать единого оператора по борьбе с борщевиком Сосновского.

Напомним, что в Пермском крае борщевиком засорено около 59 тыс. га. Больше всего борщевик занимает неиспользуемые земли сельхозназначения, затем идут земли населённых пунктов, полосы отвода дорог и земли лесного фонда.

При этом распределяется борщевик по территории Пермского края неравномерно. В одних территориях им засорены тысячи га, в других его почти нет. На землях населённых пунктов борьба с борщевиком была поручена муниципалитетам — на конкурсной основе на эти цели с 2020 года выделялись средства краевого бюджета. На частных землях муниципалитеты проводили работу по стимулированию собственников по очистке своей земли от борщевика. За «выращивание» на участке борщевика могут выписать предупреждения или штрафы. Для граждан — в размере 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

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