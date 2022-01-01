В Пермском крае водитель мини-мотоцикла сбил 7-летнего мальчика За рулём был подросток Поделиться Твитнуть

В Горнозаводске Пермского края 14-летний подросток на питбайке сбил ребенка. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на местную ГИББД.

Авария произошла на территории спортивной площадки около дома № 2 по ул. Школьной, где 7-летний пострадавший гулял. Ребёнок был госпитализирован в больницу с серьезными травмами.

По факту ДТП ведётся проверка. Полиция обратилась к родителям с просьбой не покупать детям транспортные средства до достижения ими установленного законом возраста.

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