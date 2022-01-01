Глава СКР взял на контроль дело об избиении пенсионерки в геронтологическом центре Перми О насилии в учреждении сообщили СМИ Поделиться Твитнуть

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах применения насилия в отношении 85-летней пенсионерки в одном из геронтологических центров Перми, об этом сообщает телеграм-канал «Следком».

Напомним, сначала информация о применении физической силы и о причинении телесных повреждений пожилой женщине в учреждении появилась в СМИ. Публикация стала причиной доследственной проверки сотрудниками СУ СКР по Пермскому краю.

В центр выезжала следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей.

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