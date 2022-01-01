Андрей Стрельцов
«Амкар» обыграл барнаульское «Динамо»
Футболисты пермского «Амкара» сыграли матч третьего тура в Барнауле. Соперником стал местный ФК «Динамо». Игра завершилась победой «красно-чёрных» 3:1.
Единственный гол в первом тайме забил у гостей Иван Маркелов. Во вторые 45 минут защитник «Амкара» Александр Степанов удваивает преимущество гостей, но за две минуты до окончания основого времени матча «динамовцы» один гол отыгрывают. Окончательную точку в матче ставит капитан команды Евгений Тюкалов, забивая с одиннадцатиметрового.
Следующую игру «Амкар» так же проведёт на выезде, в Омске против «Иртыша»
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