Елена Синица
В краевой закон о методиках распределения межбюджетных трансфертов внесут поправки
Их планируется учитывать при формировании бюджетов на 2023-2025 годы
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В краевой закон о методиках распределения межбюджетных трансфертов внесут поправки. Соответствующий законопроект в региональное Заксобрание внёс губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Так, предлагается из действующей схемы расчёта исключить налоговый потенциал по транспортному налогу. В то же время, планируется добавить в расчёт налоговый потенциал по налогу УСН.
Кроме этого, есть изменения, касающиеся преобразованных территорий (объединение двух и более округов). Для них предлагается использовать среднее значение прежних индексов расходов муниципалитетов, которые участвовали в преобразовании. Такое правило будет действовать, если рассчитанный индекс для преобразованного округа оказался меньше, чем до процесса объединения. Условие будет действовать в течение трёх лет после образования нового муниципалитета.
Помимо этого, в планах расширить применение коэффициента неблагоприятности климатических условий при расчёте дотаций. Эта поправка необходима из-за влияния климатических различий на расходы местных бюджетов по содержанию муниципальных учреждений.
Таким образом, предлагается учитывать коэффициент в отношении местных вопросов образования, детского отдыха, содержания библиотек и культурного досуга.
Изменения предлагается учитывать при формировании бюджета на 2023-2025 годы.
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