В Пермском крае 11 августа резко похолодает Температура воздуха опустится сразу на десять градусов Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае 11 августа ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр Пермского университета.

По данным синоптиков, в четверг дневная температура на севере Прикамья не превысит +15...+17 градусов, на юге — +23, в Перми ожидается 20 градусов тепла. Вероятны ливни и грозы.

При этом уже в пятницу в регионе снова начнёт теплеть. Воздух в регионе к концу недели прогреется до +21 градуса на севере края и до +25 градусов на юге.

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