Елена Синица В краевой закон об административных нарушениях добавят пункты о плоскостных парковках Соответствующий законопроект в парламент внёс Алексей Дёмкин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми внёс в краевой парламент законопроект об изменениях в закон об административных правонарушениях.

Согласно пояснительной записке, изменения коснутся положения ст. 6.12 («Нарушение правил благоустройства территории в части организации парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»).





Таким образом, речь идёт о том, что штрафы за нарушение использования платных парковок будут распространяться не только на те, которые размещены на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Теперь санкции касаются и других видов парковок, в частности, плоскостных.





Поясняется, что изменения позволят создать равные условия «для пользователей платных парковок как на автомобильных дорогах общего пользования, так и на иных территориях».

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