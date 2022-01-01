Елена Синица
В краевой закон об административных нарушениях добавят пункты о плоскостных парковках
Соответствующий законопроект в парламент внёс Алексей Дёмкин
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Глава Перми внёс в краевой парламент законопроект об изменениях в закон об административных правонарушениях.
Согласно пояснительной записке, изменения коснутся положения ст. 6.12 («Нарушение правил благоустройства территории в части организации парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»).
Таким образом, речь идёт о том, что штрафы за нарушение использования платных парковок будут распространяться не только на те, которые размещены на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Теперь санкции касаются и других видов парковок, в частности, плоскостных.
Поясняется, что изменения позволят создать равные условия «для пользователей платных парковок как на автомобильных дорогах общего пользования, так и на иных территориях».
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