За сутки в Пермском крае подтверждено 280 новых случаев COVID-19 Пациенты с коронавирусом выявлены в 20 территориях Прикамья Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 280 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 117 жителей в возрасте старше 60 лет. Госпитализировано 25 человек, 163 пациента выздоровели, летальных случаев не зарегистрировано.

Пациенты с коронавирусом выявлены в 20 территориях: в Перми, Березниках, Кунгуре, Чайковском, Пермском, Чернушинском, Кудымкарском, Кунгурском, Бардымском, Куединском, Оханском, Октябрьском, Осинском, Соликамском, Чердынском, Гайнском, Кочёвском, Берёзовском, Уинском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 375 966. Скончавшихся от новой коронавирусной инфекции по-прежнему 8853 человека.

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