В Перми осудят организатора финансовой пирамиды Потерпевшими по уголовному делу признаны 146 жителей Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в мошенничестве, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно материалам дела, бизнесмен от имени инвестиционной компании, действовавшей по принципу финансовой пирамиды, с 2013 года в целях личного незаконного обогащения привлекал денежные средства граждан. Злоумышленник обещал клиентам ежемесячно выплачивать высокие проценты, а для придания своим действиям правдоподобности арендовал офис в Перми и запустил рекламный сайт в интернете.

Собрав вклады, фирма прекратила своё существование, её организатор был объявлен в розыск и в апреле 2021 года задержан сотрудниками полиции.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 146 жителей Пермского края. Причинённый им ущерб превышает 30 млн руб.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Мотовилихинский райсуд Перми для рассмотрения по существу.

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