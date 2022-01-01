Пермским контролёрам общественного транспорта выдали видеокамеры Проверки оплаты проезда будут фиксироваться, а записи храниться несколько месяцев Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Как сообщили в МКУ «Гортранс», учреждение начало выдавать всем контролёрам оплаты проезда в общественном транспорте Перми персональные видеорегистраторы. «Это позволит улучшить качество проверок», — отметили в ведомстве.

Небольшие видеокамеры специалисты контрольно-ревизорской службы получают перед выходом на линию, оборудование крепится к одежде и записывает все действия специалиста с начала до конца рабочего времени.

Если между контролёром и пассажиром возникает спор, в котором бывает сложно разобраться, кто прав, а кто виноват, в контролирующем органе будут просматривать запись с видеорегистратора. Сообщается, что запись предполагается хранить несколько месяцев.

В МКУ добавили, что ежедневно на линии проходит более 500 проверок оплаты проезда.

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