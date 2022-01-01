Елена Синица В Перми бывшего председателя ТСЖ обвиняют в присвоении 4 млн руб. Дело передадут в Свердловский райсуд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя ТСЖ. Её обвиняют в присвоении и растрате вверенных ей денежных средств. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

В 2014-2018 годах женщина была председателем ТСЖ одного из домов в Свердловском районе Перми. Следствие установило, что, используя своё положение, она совершила присвоение и растрату вверенных ей денежных средств в сумме более 4 млн руб. Эта сумма состояла из платежей, поступивших от жителей за коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт дома.





Средства перечислялись с расчётных счетов ЖСК на банковские счета и карты обвиняемой и её сотрудников. Уточняется, что они не знали о целях женщины, получая средства в виде необоснованно завышенной зарплаты.





Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передадут в Свердловский суд Перми для рассмотрения по существу.

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