Елена Синица МЧС Прикамья предупредило о порывах ветра до 26 м/с Также ожидаются сильные дожди и град Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Сегодня, 10 августа, на территории Пермского края ожидаются сильный ливень, крупный град и шквалистое усиление ветра 21-26 м/с. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевое МЧС.

В ведомстве рекомендуют не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи и слабо укреплёнными конструкциями.





Водителям также советуют соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, соблюдать дистанцию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.