Елена Синица На трассе Пермь—Екатеринбург столкнулись большегрузы и легковушка В результате ДТП пострадали четыре человека Поделиться Твитнуть

Фото: Кунгурская служба спасения

На трассе Пермь—Екатеринбург вечером 9 августа столкнулись два большегруза и легковой автомобиль. Об этом сообщает Кунгурская служба спасения в социальных сетях.

Поясняется, что ДТП произошло на 60-м километре трассы: столкнулись фуры марок DAF и Mercedes и легковой автомобиль Mitsubishi.





В результате ДТП пострадали четыре человека. Из легкового автомобиля спасатели извлекли 70-летнюю женщину и передали её бригаде скорой помощи. Кроме этого, пострадали девушка 2002 г.р. и двое мужчин (1994 и 1981 г.р.).

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