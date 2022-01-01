Елена Синица Краевое МЧС предупредило о чрезвычайной пожарной опасности 10 и 11 августа Жителей попросили быть предельно аккуратными при разведении костров Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным Пермского ЦГМС, 10 и 11 августа в центральных районах Пермского края прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Об этом сообщает краевое МЧС.

В большинстве районов ожидается высокая пожарная опасность (4 класс), добавили в ведомстве.





В МЧС попросили жителей быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодьях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.