Елена Синица
Краевое МЧС предупредило о чрезвычайной пожарной опасности 10 и 11 августа
Жителей попросили быть предельно аккуратными при разведении костров
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По данным Пермского ЦГМС, 10 и 11 августа в центральных районах Пермского края прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Об этом сообщает краевое МЧС.
В большинстве районов ожидается высокая пожарная опасность (4 класс), добавили в ведомстве.
В МЧС попросили жителей быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодьях.
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