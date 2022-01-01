Следственный комитет выяснят обстоятельства гибели подростка в Пермском крае Девочка найдена мертвой в акватории Камы Поделиться Твитнуть

Во вторник 9 августа в акватории Камы возле населённого пункта в Чердынском районе обнаружено тело несовершеннолетней местной жительницы 2010 года рождения. На берегу также найдены велосипед и рюкзак ребёнка.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, видимых повреждений и следов насильственной смерти следователи не нашли. Назначены и проводятся судебные экспертизы, идут проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии.

В ведомстве напомнили, что девочка вышла из дома и пропала 6 августа. Сообщение о её безвестном исчезновении поступило в правоохранительные органы на следующий день.

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