Мария Сыропятова
В Закамске продается ферма по выращиванию зелёного лука
Готовый бизнес оценили в 333 тыс. руб.
В Кировском районе Перми на продажу выставили ферму по выгонке зелёного лука. Готовый бизнес оценили в 333 тыс руб.
Уточняется, что ферма находится на территории охраняемой базы по ул.Правобережной, 3 в капитальном строении. Объём посадки – 3-3,5 тонны. Аренда обходится в месяц предпринимателю в 8,5 тыс руб. (электричество не включено).
«Осенью запускаем новую теплицу у своего дома. На два фронта не успеем», - поясняет причину продажи автор объявления.
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