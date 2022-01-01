В Пермском крае осудили электросамокатчиков, которые нанесли тяжёлые травмы пешеходу 

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Электросамокат

В Перми мировой судья вынес приговор двум электросамокатчикам. Они осуждены за причинение пешеходу тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что ЧП произошло в районе дома № 90 на ул. Луначарского. Девушка и молодой человек вдвоём ехали на одном электросамокате по тротуару и сбили женщину. Та получила многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму. 

Виновные осуждены на семь и восемь месяцев ограничения свободы. 

Пострадавшая также обратилась в суд за компенсацией морального вреда. 

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