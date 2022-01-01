Краевой арбитраж вернулся к рассмотрению дела о законности продажи Товарного двора за 798 млн руб. Прокуратура требует от РЖД вернуть в бюджет половину этой суммы Поделиться Твитнуть

Товарный двор

Константин Долгановский

Во вторник, 9 августа, после поступления в Арбитражный суд Пермского края заключения эксперта, возобновлены заседания по иску Прокуратуры Пермского края к ОАО «РЖД» и Управлению автомобильных дорог и транспорта Пермского края о признании ничтожным договора приобретения недвижимого имущества Товарного двора в районе станции Пермь II.

Как сообщает prоperm.ru, эксперты организации при Минюсте РФ представили в суде заключение, по которому цена за изъятие участка для госнужд должна равняться 797 млн руб.

Прокуратура не согласилась с этой оценкой, там по-прежнему считают, что сумма сделки должна составлять 380-400 млн руб., и настаивают на проведении ещё одной экспертизы в независимых организациях. Против этого выступили все ответчики, и суд их поддержал. Судебное заседание отложено на 23 августа, сообщили в пресс-службе арбитража.

Напомним, летом 2020 года краевая прокуратура потребовала признать сделку 2018 года о покупке имущества Товарного двора за 798 млн руб. недействительной, считая стоимость завышенной. На этом участке власти хотят построить новую магистраль, соединяющую центр города с ул. Стахановской, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) и деловой квартал «Пермь-Сити». Кроме того, по мнению надзорного ведомства, земельный участок, на котором планируется строительство ТПУ, можно было не выкупать, а изъять.

Арбитражный суд Пермского края тогда прокуратуру не поддержал. Позднее такое же постановление вынесла апелляционная инстанция. Однако Арбитражный суд Уральского округа отменил решения обеих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. Дело повторно рассматривается в Перми с ноября 2021 года.





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