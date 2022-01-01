В центре внимания «Метафракс Групп» — климатические проекты Поделиться Твитнуть

Рабочая группа по внедрению принципов ESG в «Метафракс Групп» рассмотрела вопрос подготовки предприятий группы к введению в России новых требований экологической отчётности.

Как пояснила начальник отдела охраны окружающей среды ПАО «Метафракс Кемикалс» Елена Чистякова, 30 декабря 2021 года вступил в силу ФЗ № 296 от 02.07.2021 «Об ограничении выбросов парниковых газов». Этот правовой акт определяет понятия «углеродной единицы», «регулируемой организации», вводит систему отчётности о выбросах парниковых газов, а также разграничивает полномочия органов власти в этой сфере.

Согласно федеральному закону, регулируемые организации, а это те предприятия, деятельность которых сопровождается выбросами парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 и более тыс. тонн углекислого газа в год, с 1 января 2023 года будут обязаны предоставлять отчёты о выбросах. К производственным площадкам «Метафракс Групп» будут применимы положения о регулируемых организациях.

По итогам обсуждения рабочая группа пришла к выводам о необходимости заранее запланировать работу по инвентаризации выбросов парниковых газов к 2023 году. Также были рассмотрены вопросы реализации климатических проектов, которые предусматриваются новым федеральным законом. При воплощении в жизнь таких проектов будет оформляться специальный отчёт, который может служить основанием для выпуска углеродных единиц — нового типа инвестиционного актива.

«Зелёные» проекты «Метафракс Групп» являются ключевыми в инвестиционном портфеле группы. Они разделяются на три взаимосвязанных группы.

Первая направлена на снижение негативного воздействия на окружающую среду и предусматривает разработку и внедрение решений, направленных на сокращение выбросов и отходов производства. Это, например, строительство установки термического обезвреживания промышленных стоков, которая обеспечит сбор, приём и обезвреживание стоков сразу трёх производств компании «Метафракс Кемикалс» — как действующих, так и строящихся. Также к числу таких проектов относится строительство на «Метафраксе» современной установки очистки сточных вод.

Вторая группа «зелёных проектов» нацелена на создание новых производств замкнутого цикла с минимальными выбросами и самым современным надёжным оборудованием. В первую очередь, речь идёт о проекте группы по возведению комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ). В рамках этого проекта будет введена в эксплуатацию самая большая в России установка выделения углекислого газа. Запуск агрегата исключит ежесуточное попадание в атмосферу 1120 тонн диоксида углерода. Выбросы СО2 от производственных мощностей «Метафракса» снизятся более чем вдвое.

Третья группа проектов предусматривает создание линейки «зелёных» продуктов из биоразлагаемого натурального сырья. Ключевыми требованиями при отборе таких проектов являются экологичные способы производства и безопасные решения со сниженным содержанием вредных компонентов.

Экологическая программа «Метафракс Групп» рассчитана на 3 года и предусматривает более 5 млрд руб. инвестиций. В 2021 году объём инвестиций в основной капитал на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов превысил 294,8 млн руб.

По сообщению пресс-службы «Метафракс Групп»

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