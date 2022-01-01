Елена Синица
На Украине погиб матрос из Пермского края Руслан Коротаев
Ему было 23 года
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В ходе спецоперации на Украине погиб ещё один военнослужащий из Пермского края — матрос ВС РФ Руслан Коротаев. Ему было 23 года. Об этом сообщает администрация Оханского городского округа в социальных сетях.
Уточняется, что Руслан Коротаев погиб под городом Попасная Луганской народной республики.
Он выпускник Острожской школы, который после прохождения срочной службы остался в армии по контракту и был направлен на Украину.
Прощание с ним состоится 10 августа в 11:00 в Острожском доме культуры. Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.
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