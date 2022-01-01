Елена Синица На Украине погиб матрос из Пермского края Руслан Коротаев Ему было 23 года Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб ещё один военнослужащий из Пермского края — матрос ВС РФ Руслан Коротаев. Ему было 23 года. Об этом сообщает администрация Оханского городского округа в социальных сетях.

Уточняется, что Руслан Коротаев погиб под городом Попасная Луганской народной республики.





Он выпускник Острожской школы, который после прохождения срочной службы остался в армии по контракту и был направлен на Украину.





Прощание с ним состоится 10 августа в 11:00 в Острожском доме культуры. Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

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