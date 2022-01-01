Елена Синица За месяц число открытых вакансий в Перми увеличилось на 3,6% С таким показателем город занимает 11 место по стране Поделиться Твитнуть

В июле, по сравнению с июнем, число открытых вакансий спрос на персонал в Перми вырос на 3,6%. Об этом сообщается в исследовании портала hh.ru.

С таким показателем Пермь занимает 11 место среди городов страны. В целом по стране за месяц число открытых вакансий возросло на 3,5%.





Заметнее всего спрос на персонал вырос в Волгограде (+6,5%), в Тюмени (+6,1%), в Екатеринбурге (+5,9%).





Самый небольшой рост спроса зафиксирован в Омск ( +0,7%) и Тольятти (+0,5%). Падение замечено только в одном из 25 крупнейших городов, попавших в анализ: в Барнауле количество активных вакансий за месяц сократилось на 0,4%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.