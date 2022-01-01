Банк «Урал ФД» вновь снизил ставки по кредитам для бизнеса Максимальное снижение составило 2,5 процентного пункта Поделиться Твитнуть

Вслед за снижением ключевой ставки крупнейший региональный банк «Урал ФД» снизил ставки по всей линейке кредитов для предпринимателей. Максимальное снижение составило 2,5 п.п. Теперь взять средства на развитие бизнеса можно по ставке от 13%* годовых.

Банк предлагает широкую линейку кредитов на любые цели: пополнение оборотных средств, покупку недвижимости, транспортных средств, рефинансирование. «Мы как региональный банк понимаем, что для предпринимателей непрерывность бизнес-процессов, возможность сохранения рабочих мест, исполнение взятых на себя обязательств − задача первой необходимости. Увеличение доступности кредитов на развитие бизнеса в регионе — наш приоритет. Ставка от 13% годовых является одной из самых конкурентоспособных на рынке Прикамья. Это позволит предпринимателям, реализовать свои планы, сэкономив на платежах», — отметила Ольга Зайцева, начальник отдела развития продуктов и технологий Управления развития корпоративного бизнеса.

По ставке от 13% сегодня доступны самые востребованные кредиты из линейки b2b: кредиты на оборотные средства, рефинансирование.

Наряду с кредитованием, продуктовая линейка банка «Урал ФД» включает расчётно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, экпресс-гарантии и другие продукты и услуги. Благодаря удобному набору опций и технологичному интернет-банку клиенты могут управлять своим бизнесом из любой точки мира.

Подать заявку на кредит для малого и среднего бизнеса можно на сайте банка.

Узнать более подробную информацию можно на сайте «Урал ФД», по тел. 8-800-100-10-40, а также в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов.

*13% — минимальная процентная ставка в кредитной линейке, относится к продуктам «Оборотное финансирование», «Рефинансирование кредитов». Срок кредитования — до 2 лет для продукта «Кредит на оборотные средства», не более 10 лет для «Бизнес Ипотеки», «Рефинансирование кредитов». Кредит выдается на сумму от 1 000 000 до 14 500 000 руб. Разовая комиссия — 0,5%, но не менее 3000 руб. Первоначальный взнос — от 10%. Обеспечение- автотранспорт, объекты недвижимости, ценные бумаги, собственные векселя банка, депозиты, поручительства. Полная стоимость кредита зависит от суммы кредита и рассчитывается в соответствии с ФЗ «О потребительском кредите (займе)». АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ №249 о т 09.04.2020. На правах рекламы.

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