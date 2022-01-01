Елена Синица
Просроченная задолженность по ипотечному портфелю в Прикамье составила 940 млн руб.
За год показатель снизился на 24%
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К июлю 2022 года просроченная задолженность по ипотечному портфелю в Пермском крае составила 940 млн руб. Такие данные приводят аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа данных Банка России.
При этом, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то эта сумма снизилась на 24%. Также уточняется, что доля вторичного рынка в общем портфеле составила 88%, увеличившись за год на 1%.
В целом по стране доля просроченных ипотечных кредитов на покупку готового жилья составила 92%. Оставшиеся 8% — кредиты на покупку строящегося жилья. Эксперты отмечают, что рост доли проблемных ипотек замечен более чем в половине регионов России.
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