Мария Сыропятова ФАС России выявила нарушения при закупках медоборудования в Пермском крае Компаниям грозят оборотные штрафы Поделиться Твитнуть

Федеральная антимонопольная служба России нашли нарушения антимонопольного законодательства в деятельности 11 компаний, участвовавших в закупках медоборудования в 17 регионах, включая Пермский край. Общая сумма контрактов — 125,7 млн руб.

«11 компаний договорились не снижать цену в 30 закупочных процедурах на рынках медизделий и медоборудования. Компании заключили антиконкурентное соглашение, результатом реализации которого стало ограничение конкуренции в 30 торговых процедурах в 17 регионах страны, в том числе в Пермском крае», — прокомментировали ситуацию в ФАС России.

В результате «поддержание цен участниками картеля могло привести к необоснованному росту цен на закупаемое заказчиками медоборудование».

В антимонопольном ведомстве отмечают, что контракты заключались в 2017-2019 годах на поставки медицинских диагностических аппаратов и расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя.

В перечне нарушивших антимонопольное законодательства компаний: ООО «Битест», ООО «МедиаТрейд», ООО «Импульсмед», ООО «Медгород», ООО «Империя», ООО «Оллтест», ООО «Глобал Парк», ООО «Маджести», ООО «Трастмед», ООО «Нарколаб» и ООО «Фармпост».

Компаниям грозят оборотные штрафы по ч. 2 с.14.32 КоАП России. Материалы будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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