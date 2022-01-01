Елена Синица Самолёт МС-21-310 с пермскими двигателями ПД-14 совершил сотый полёт Всего в рамках испытаний запланировано 240 полётов Поделиться Твитнуть

Фото: Ростех

Самолёт МС-21-310 с двигателями ПД-14 , произведёнными в Пермском крае, совершил свой сотый полёт. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Поясняется, что самолёт сейчас проходит программу лётных сертификационных испытаний. Они проводятся для того, чтобы получить главное изменение типовой конструкции — заменить двигатели P&W1400 на двигатели ПД-14.





Сотый полёт прошёл успешно, всего запланировано 240, рассказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.





«Уверен, что МС-21 станет достойной заменой зарубежным самолетам и машина понравится как перевозчикам и пилотам, так и пассажирам», — добавил он.





Напомним, ПД-14 — семейство российских перспективных гражданских турбовентиляторных двигателей поколения 5 и 5+ с тягой на взлёте от 9 до 18 т. Разработан ОДК (Россия) и является первым турбовентиляторным двигателем, созданным в современной России.





Соглашение о создании ПД-14 было подписано в 2006 году. Двигатель начал разрабатываться в 2008 году. Головной разработчик двигателя — АО «ОДК-Авиадвигатель» (Пермь), головной изготовитель — АО «ОДК-Пермские моторы» (Пермь).





Первые наземные испытания прошли в 2012 году, первые лётные испытания — в 2015-м. В октябре 2018 года Росавиация выдала двигателю сертификат типа, подтверждающий готовность изделия к серийному производству и эксплуатации. Первый полёт на серийном самолёте МС-21-310 состоялся в декабре 2020 года. Разрешение на серийное производство было получено в феврале 2021 года. Первое коммерческое использование ПД-14 планируется на самолёте МС-21-310 в 2022 году.

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