Режим ограничения полётов в аэропорты юга и центра России продлён до 17 августа Ограничения касаются 11 российских аэропортов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ продлён до 17 августа, сообщается на сайте Росавиации. Ограничения касаются 11 российских аэропортов: Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Анапа, Геленджик, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Брянск, Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Запрет на полёты в 11 городов юга и центра страны действует со дня начала российской специальной операции на Украине 24 февраля. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.





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