В Перми в июле составили 32 акта за неработающие в общественном транспорте кондиционеры Климатическим оборудованием оснащены порядка 70% пермских автобусов и 24 трамвая Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В течение июля Контрольно-ревизорская служба МКУ «Гортранс» выявила 32 нарушения, связанных с использованием климатического оборудования в городском общественном транспорте, сообщили в учреждении.

На водителей были составлены акты, их направили в адрес перевозчиков, в совокупности с другими нарушениями в дальнейшем эти акты могут стать основанием для наложения штрафов.

В ведомстве напомнили, что если транспортное средство оборудовано кондиционерами, то они должны включаться при температуре +25 градусов и выше, а также при среднесуточной температуре воздуха на улице выше +20 градусов.

Климатическим оборудованием в настоящий момент оснащены порядка 70% всех автобусов и 24 трамвая моделей «Лев» и «Львёнок».

Сообщить о неработающем кондиционере можно в личные сообщения группы «ВКонтакте» «Пермский транспорт» или по электронной почте: dt@gorodperm.ru.

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