Пермяки чаще других россиян выступают против платного въезда в центр города «Однозначно за» выступают только 3% опрошенных Поделиться Твитнуть

Большинство автолюбителей Пермского края (86%) не поддерживают идею платного въезда в центры городов. Их них 73% выбрали вариант «однозначно против», а 13% — «скорее против». Об этом сообщает автомобильный сайт Дром.

Среди тех, что положительно относится к идее платного въезда, «однозначно за» выступают 3% опрошенных, а 11% ответили «скорее за».

В среднем по стране каждый пятый (21%) поддерживает идею платного въезда в городской центр. Наибольшее количество автовладельцев, не желающих платить, живёт в Пермском крае, а также Амурской и Челябинской областях (по 73% автолюбителей).

Больше всего сторонников инициативы в Санкт-Петербурге — здесь 20% «однозначно за».

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