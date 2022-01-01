В течение полугодия 43% работодателей Перми проиндексировали зарплату персонала У получивших прибавку заработок вырос в среднем на 10% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2022 года 43% компаний Перми повышали заработную плату сотрудников, 26% организаций проводили индексацию в течение года, 15% пересматривали зарплаты год-два назад, 10% компаний — более чем два года назад. Об этом сообщает SuperJob.

Получившие в течение последних шести месяцев прибавку сообщили, что в среднем их заработок вырос на 10%, хотя было бы справедливым, по их мнению, поднять доход на 25%.

Официальная статистика сообщает, что в июне 2022 года по сравнению с декабрем 2021-го индекс потребительских цен вырос на 11,4%. Средние рыночные зарплатные предложения работодателей выросли за полгода в IT — на 10,3%; в строительстве — на 8,7%; в банковской отрасли — на 6,6%; в маркетинге, рекламе и PR — на 5,3%.

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