Мария Сыропятова Бывшие владельцы «малой пирамиды» отсудили у мэрии Перми ещё 0,7 млн руб. Ранее они получили за объект 127,1 млн руб. Поделиться Твитнуть

"малая пирамида" на ул.Крисанова, 12в /фото: wikimapia.org

Администрации Перми из средств городского бюджета придётся выплатить ещё 756,1 тыс. руб. бывшим собственникам «малой пирамиды» по ул. Крисанова, 12в. Определение об этом принял Арбитражный суд Пермского края.

Первоначально за пользование чужими денежными средствами истцы (ООО «Ифинтех-1», предприниматели Сергей Негашев и Евгений Берман) требовали выплатить 1,4 млн руб. Но суд удовлетворил требование частично. В пользу ООО «Ифинтех-1» взыскано 268,3 тыс. руб., а Евгений Берман и Сергей Негашев должны получить по 243,9 тыс. руб. каждый.

Ещё один собственник «пирамиды» Александр Лев иск не подавал.

Напомним, администрация Перми приняла решение об изъятии земельного участка и самого здания «пирамиды» по ул. Крисанова, 12в в 2019 году. Это решение было мотивировано необходимостью расширения улицы. Стоимость выкупа составила 127,1 млн руб.

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