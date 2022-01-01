В Перми арестован обвиняемый в убийстве 21-летней студентки Молодой человек зарезал девушку и выбросил тело с балкона Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Ранее судимому 26-летнему уроженцу Верещагино (Пермский край) предъявлено обвинение в убийстве. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как сообщили в ведомстве, 4 августа в дневное время возле жилого дома по ул. Гайдара в Перми было обнаружено тело 21-летней девушки с явными признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В ходе следственных действий подозреваемый был быстро установлен и задержан.

По данным следствия, в ночь на 4 августа после совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, молодой человек нанёс своей знакомой множественные удары ножом по телу. От полученных травм потерпевшая скончалась.Чтобы скрыть преступление, подозреваемый завернул тело в ковёр, обмотал верёвкой и спустил на землю с балкона, после чего вышел на улицу и хотел оттащить его к автомобилю, однако был замечен посторонним лицом. Опасаясь быть задержанным, мужчина скрылся.

После задержания подозреваемый дал признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается.

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