С начала года в Перми произошло 41 ДТП с участием автобусов В этих авариях 2 человека погибли и 66 получили ранения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За семь месяцев 2022 года на территории Перми произошло 41 дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирских автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. В этих авариях погибли 2 человека и 66 получили ранения.

Среди основных причин ДТП с участием общественного пассажирского транспорта стали неправильный выбор водителем дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда пешеходных переходов и несоблюдение очерёдности проезда.

В ГИБДД рассказали, что в целях профилактики аварий автобусов, кроме стандартных мероприятий, начали проводить мониторинг сети Интернет. Благодаря этой работе было выявлено грубое нарушение правил дорожного движения — выезд автобуса на встречную полосу.

Личность водителя была установлена, он привлечён к административной ответственности.

В госинспекции также обратились к жителям с просьбой по возможности фиксировать на фото и видео нарушения правил водителями общественного транспорта и направлять информацию на официальный сайт ГУ МВД России по Пермскому краю, либо сообщать в дежурную часть полка ДПС Управления МВД России по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.

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