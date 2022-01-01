На Украине погиб житель Верещагинского округа Игорю Мазунину было 33 года Поделиться Твитнуть

В ходе военной спецоперации на Украине погиб житель Верещагинского городского округа Пермского края сержант Игорь Мазунин. Ему было 33 года, в Вооружённых силах РФ он служил по контракту.

«Горечь невосполнимой потери. Глубокие соболезнования всем родным и близким. Скорбим вместе с вами… Вечная память!» — говорится в официальном сообщении окружной администрации.

Церемония прощания с Игорем Мазуниным состоится 10 августа. Траурный митинг начнётся в 13.00 по адресу: д. Тюриково, ул. Полевая, 6.

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