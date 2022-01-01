Андрей Стрельцов Пермские пилоты вернулись с «серебром» с чемпионата страны по самолётному спорту Турнир проходил в Калуге Поделиться Твитнуть

На XXXI Чемпионате России по самолётному спорту в Калужской области сборная Пермского края в командном зачёте завоевала второе место.

Пермяки выступали на самолёте «EXTRA- 330LC» производства Германии. На старт также вышли спортсмены из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Пилоты должны были выполнить фигуры высшего пилотажа.

Чемпионами страны стала команда Москвы, «бронза» — у сборной Московской области.





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