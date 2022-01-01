Елена Синица Назначен новый руководитель PR-службы Пермского театра оперы и балета Им стал Пётр Кравченко Поделиться Твитнуть

Пётр Кравченко

Высшая школа экономики

В Пермском театре оперы и балета назначен руководитель PR-службы. Им стал Пётр Кравченко. Информацию об этом «Новому компаньону» подтвердили в пресс-службе театра.

Там уточнили, что Кравченко приступил к обязанностям сегодня, 8 августа.

С 2007 года Пётр Кравченко работал на ОАО «Мотовилихинские заводы», где занимал должность руководителя пресс-службы, был руководителем департамента по внешним связям и корпоративным коммуникациям.

В 2011 году стал одним из учредителей и руководителей консалтингового агентства SP Media. В 2017 году основал PR-агентство Padre.

Ранее также сообщалось, что Кравченко покинул пресс-службу проекта «Пермь-300».

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