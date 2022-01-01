Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пиар-службу проекта «Пермь-300» покинул Пётр Кравченко Сопровождением подготовки к юбилею города занялись Виктория Мусина-Пушкина и Алексей Папулов Поделиться Твитнуть

Пётр Кравченко

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С 1 июля известный пиарщик Пётр Кравченко не работает в проектном офисе «Пермь-300». Об этом он сообщил «Новому компаньону». В настоящее время пиаром подготовки к празднованию юбилея Перми занимаются Виктория Мусина-Пушкина и Алексей Папулов.

Виктория Мусина-Пушкина до ноября 2019 года работала пресс-секретарём МХАТа им. Горького, откуда уволилась после назначения директором театра Владимира Кехмана. Одновременно с ней ушла из театра Мария Кубланова, которая была заместителем художественного руководителя (Эдуарда Боякова), а в настоящее время является куратором событийных проектов «Перми-300».

Алексей Папулов — известный пермский пиарщик, участник нескольких избирательных кампаний, сотрудничал с такими компаниями как «ЛУКОЙЛ» и «Уралкалий», а также со строительной компанией ПМД.

В структуре офиса по подготовке празднования юбилея Перми Виктория Мусина-Пушкина отвечает за общую пиар-стратегию и взаимодействия с федеральными медиа, а Алексей Папулов — за работу с городскими и региональными средствами массовой информации.

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