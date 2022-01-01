В Перми создали «Муниципальный центр управления» Его цель — повышение качества обратной связи с жителями Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В Перми формируется «Муниципальный центр управления» (МЦУ). Его задача — мониторинг обращений жителей в соцсетях, на портал «Управляем вместе», в систему «Инцидент-менеджмент», на цифровую платформу обратной связи; выявление системных проблем; выработка решений по их устранению. Соответствующее постановление 5 августа подписал глава города Алексей Дёмкин.

Цель создания МЦУ — повышение качества обратной связи с жителями и обеспечение должностных лиц оперативной информацией для принятия управленческих решений.

Координацией работ по мониторингу и обработке обращений, поступающих в администрацию Перми через разные каналы, займётся Проектный офис.

Куратором Проектного офиса назначается руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских, а руководителем Проектного офиса становится начальник информационно-аналитического управления администрации Наталья Шушпанова.

В постановлении говорится, что деятельность Проектного офиса не предполагает создание отдельного структурного подразделения и осуществляется в пределах полномочий лиц, входящих в состав органа (помимо вышеуказанных лиц, это заместители главы Перми, руководители профильных ведомств и районных администраций, всего 19 человек).

В Пояснительной записке отмечается, что работа МЦУ не потребует дополнительных расходов из бюджета Перми.

Напомним, в Пермском крае подобная структура — Центр управления регионом (ЦУР) — появилась в 2020 году. Руководителем ЦУР является Екатерина Набатова.

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