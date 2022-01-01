Мария Сыропятова Реконструкцию инженерных сооружений аэропорта «Большое Савино» в Перми оценили в 1 млрд. руб. Сроки выполнения работ — 2022-2023 годы Поделиться Твитнуть

На портале госзакупок объявлен конкурс на корректировку проекта и реконструкцию инженерных сооружений в аэропорту «Большое Савино» в Перми. Максимальная (начальная) стоимость работ оценена в 1 млрд руб. Сроки выполнения работ — 2022-2023 годы.

В техническом задании сказано, что подрядчик должен актуализировать инженерные изыскания к проекту, уже прошедшему госэкспертизу, ему также следует сделать прогноз роста интенсивности движения воздушных судов, обследовать покрытия, здания и сооружения и завершить работы на объекте незавершённого строительства перрона, рулёжной дорожки, а также пути руления на перроне.

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