Прокуратура оспаривает право частной собственности на береговую полосу в пермском «Саду соловьёв» Иск будет рассмотрен в Мотовилихинском райсуде Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура направила в Мотовилихинский районный суд Перми исковые заявления об исключении акватории речки Уинки и её береговой полосы из состава земельных участков, принадлежащих на праве собственности гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ведомстве пояснили, что в ходе проверки законности образования земельных участков на берегу Уинки, установили нарушение требований законодательства о запрете приватизации земель водного фонда и береговых полос водных объектов общего пользования. Таким образом, по мнению прокуратуры, 36 земельных участков были сформированы здесь и переданы собственность бывшим членам садового товарищества № 1 «Искра» в частную собственность незаконно.

В случае удовлетворения судом требований природоохранной прокуратуры, «Сад соловьёв», организованный экоактивистами, обретёт постоянную «прописку».

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