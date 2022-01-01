Мария Сыропятова В Перми отменили и вновь объявили закупку на капремонт участка трассы Пермь-Екатеринбург на 2,1 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Мост через Мулянку

Константин Долгановский

На портале госзакупок появилась информация об отмене 3 августа закупки на капитальный ремонт участка трассы Р-242 Пермь—Екатеринбург на 2,1 млрд руб., а 5 августа этот же конкурс был объявлен вновь. При этом максимальная (начальная) стоимость работ (2,1 млрд руб.), а также местоположение участка (рядом с р. Мулянкой) у обеих закупок совпадают.

«В связи с передачей части автодороги Р-242 Пермь–Екатеринбург с км 8+550 по км 9+154 в собственность администрации Перми, в проектной документации на стадии проектных и изыскательских работ уточнена строительная длина участка (4,511 км) и стоимость капитального ремонта», - комментировали ситуацию ранее в пресс-службе ФКУ «Управление федеральных автодорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства».









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