Мария Сыропятова Многоквартирный дом в Култаево достроит компания из Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Победителем конкурса на достройку многоэтажки в с. Култаево по ул. Кедровой, 18 объявлено ООО «Урал-инвест» из Перми. Если подрядчик будет уклоняться от заключения договора, то достроить многоквартирный дом предложат второму участнику закупки — ООО «КУБ».

Согласно документации на портале госзакупок, подрядчик должен завершить работы в течение 11 месяцев с момента подписания договора.

Заказчик — Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Семиэтажный многоквартирный дом по ул. Кедровой, 18 достроят на участке в 6,6 тыс. кв. м. Количество квартир — 151, их жилая площадь — 2,3 тыс. кв. м.

Напомним, этот дом строила компания «Ладный дом «Урал». Однако в 2018 году застройщик вошёл в процедуру конкурсного производства. В 2022 году было получено положительное заключение от госэкспертизы на достройку жилого комплекса. Разрешение на строительство выдано 11 июля 2022 года. Конкурс на достройку жилого дома был объявлен в июле 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость работ — 439,9 млн руб.

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