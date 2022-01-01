Мария Сыропятова Завершение строительства многоквартирного дома в Култаево оценено в 439,9 млн руб. Жилой дом планируют достроить за 11 месяцев Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Семиэтажный многоквартирный дом в с. Култаево Пермского округа по ул. Кедровой, 18 достроят за 439,9 млн руб. Согласно документации на портале госзакупок, потенциальный подрядчик должен завершить работы в течение 11 месяцев с момента подписания договора.

Заказчик — Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Заявки принимаются от потенциальных подрядчиков до 3 августа.

Жилой дом № 18 по ул. Кедровой строят на участке в 6,6 тыс. кв. м. Количество квартир — 151 шт., их жилая площадь — 2,3 тыс. кв. м.

Напомним, этот дом строила компания «Ладный дом Урал». Однако в 2018 году застройщик вошёл в процедуру конкурсного производства. В 2022 году было получено положительное заключение от госэкспертизы на достройку жилого комплекса. Разрешение на строительство выдано 11 июля 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.