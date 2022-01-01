Андрей Стрельцов Пермская команда по американскому футболу не смогла стать победителем первой лиги В финале «Стальные тигры» уступили «Спартаку» из Брянска Поделиться Твитнуть

В чемпионате России по американскому футболу среди команд первой лиги пермские «Стальные тигры» заняли второе место.

Всего в турнире участвовали 12 коллективов. Они были разбиты на четыре группы. Пермская команда вначале стала лучшей в своей группе. Затем в полуфинале с минимальным счётом 33:32 обыграла «Карельских оружейников». Но в главном матче пермяки всё же уступили «Спартаку» из Брянска (13:18).

Клуб «Стальные тигры» был основан в 2010 году. Является обладателем звания «Лучшая региональная команда страны», двукратный победитель Кубка Регионов по американскому футболу, бронзовый призёр Чемпионата России по американскому футболу в 2017 и 2018 годах.





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