Елена Синица В Прикамье избирком отказал в регистрации на выборы 40 кандидатам Всего на выборы заявлялись 429 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае завершилась регистрация на выборы, которые пройдут 9-11 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале краевого избиркома.

Всего на выборы заявлялись 429 человек. Из них 411 подали документы на регистрацию. В результате 368 кандидатов были зарегистрированы, отказано 40, ещё три отказались от участия в кампании.





Таким образом, процент отказа в регистрации — один из наименьших в истории муниципальных выборов — 9,3. Основными причинами отказа стали недостаточное число достоверных подписей, сокрытие кандидатами сведений о судимости, неполнота либо недостоверность представленных сведений.





В итоге на выборы зарегистрировано 103 кандидата от «Единой России», 79 — от ЛДПР, 70 — от КПРФ. Кроме этого, прошли регистрацию 48 самовыдвиженцев, 47 кандидатов от «Справедливой России — За правду», 21 кандидат от «Новых людей» и один кандидат от партии «Родина».





Средняя конкуренция за один мандат составляет 3,5 кандидата.

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