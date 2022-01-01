Елена Синица В Прикамье водителя приговорили к лишению свободы за смертельное ДТП В результате ДТП погибло два человека Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае водителя приговорили к лишению свободы за смертельное ДТП. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевое МВД.

В феврале 2021 года 57-летний водитель «УАЗ 315195» грубо нарушил ПДД, потерял контроль за движением автомобиля, допустил занос и выезд на встречную полосу. Из-за этого произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-213100». В результате два пассажира последнего скончались на месте. Ещё один пассажир получил травму, которая оценивается как тяжкий вред здоровью.





В результате Кизеловский городской суд приговорил виновного к трём годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме этого, ему в течение двух лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

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