В Прикамье до выходных сохранится жаркая погода Со вторника местами возможны ливневые дожди Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на этой неделе сохранится жаркая погода. Существенное похолодание ожидается только к выходным. Об этом сообщили авторы проекта «Метеоролог и я».

В понедельник в Прикамье ожидается жаркая и сухая погода с температурой воздуха до +32°.

Со вторника по четверг при дневной температуре около +30° в разных районах уже возможны ливни и грозы.

В пятницу похолодает на 2-3 градуса, а в выходные — до +18…+23°. В субботу вероятен умеренный дождь, а в воскресенье обойдётся без осадков.

В среднем температура воздуха на предстоящей неделе будет выше нормы на 3-5°. Количество осадков не превысит 60% от нормы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.