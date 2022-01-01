В центре Перми спецтехника оборвала контактную сеть Временно было прекращено движение трамваев № 6 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В воскресенье, 7 августа, на ул. Белинского в Перми строительная спецтехника оборвала провода контактной сети общественного электротранспорта.

В результате временно было прекращено движение трамваев № 6, а трамваи № 8 были пущены в объезд по ул. Ленина.

Как сообщили в департаменте транспорта мэрии Перми, к 16:00 ремонтные работы завершились, и движение трамваев возобновилось в обычном режиме.

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