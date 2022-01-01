Олеся Максименко В Пермском крае выявлено 293 новых случая заражения коронавирусом Госпитализированы пять пациентов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки в Пермском крае диагностировано 293 новых случаев заболевания COVID-19.

Согласно оперативным данным портала стопкоронавирус.рф, госпитализированы пять пациентов, выздоровели 138 человек, умерших нет.

В целом с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 375 154 жителей Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.