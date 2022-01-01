Олеся Максименко
В Пермском крае выявлено 293 новых случая заражения коронавирусом
Госпитализированы пять пациентов
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За минувшие сутки в Пермском крае диагностировано 293 новых случаев заболевания COVID-19.
Согласно оперативным данным портала стопкоронавирус.рф, госпитализированы пять пациентов, выздоровели 138 человек, умерших нет.
В целом с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 375 154 жителей Пермского края.
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