Олеся Максименко В Мотовилихе пьяный водитель въехал в цветочный павильон В результате происшествия пострадал сам водитель Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Около 05:30 7 августа в Мотовилихинском районе Перми мужчина 1988 года рождения протаранил торговый павильон по ул. Тургенева.

Как сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. В ДТП пострадал только сам виновник происшествия, ему была оказана медицинская помощь.

Составлен административный протокол о вождении в нетрезвом виде.

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